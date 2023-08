Elettra Lamborghini, la foto virale del lato b che fa impazzire l'Italia

Roberto Tortora 22 agosto 2023 a

Un grazie speciale di Elettra Lamborghini ai suoi fan, un twerk bello e buono su Instagram con addosso un vestitino dalla scritta “Elettraton”, il nome del suo tour estivo con il quale sta calcando diversi palchi italiani, ma anche uno in Grecia. Il commento al video è eloquente: “Non è un messaggio subliminale, ma ascoltate Elettraton! E comunque ‘Mani in Alto’ è ‘Disco d’Oro’, grazie a tutti!”. Con tanti cuori rossi a corredo della cantante di ‘Pistolero’, da sempre amante delle provocazioni social, compreso quest’ultimo video sexy ai propri ammiratori. Schietta e diretta anche nel rispondere alle critiche o alle offese, ma questa volta non c’è stato bisogno.



Non come quando è stata attaccata per il suo dimagrimento e per presunti interventi chirurgici al suo lato B. La Lamborghini ha spiegato che si è solo allenata duramente e ha seguito una dieta sana e non c’è stato nessun ritocco sul lato B. Il suo tour estivo si concluderà il 10 Settembre in Sardegna, a Sassari e l’ultima tappa, a Porto Sant’Elpidio, in occasione della “Notte+rosa” è stata un autentico successo.

Cinquemila, settemila o forse più in Piazza Garibaldi per la cantante bolognese che si è stupita a sua volta e ha esordito la sua esibizione con un’esclamazione: “Ma siete tantissimi. Non vedevo l’ora di essere qui”. Fin qui, insomma, una campagna di successo per l’artista, che si è concessa anche in un’intervista al Corriere Adriatico: “Il tour sta andando molto molto bene, non mi aspettavo tutto questo successo. Ma non è una sorpresa, visto tutto il lavoro che ho compiuto in questi mesi. Sono contentissima, mi fa molto piacere che la gente stia rispondendo positivamente. Tanti i messaggi che ricevo dopo ogni concerto”.