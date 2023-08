Benedetta Rossi scoppia il lacrime: "Piango, è tutto il giorno che sono qua"

24 agosto 2023 a

Benedetta Rossi di nuovo in lacrime sui social. La cuoca ha voluto raccontare un momento difficile ed emozionante che sta attraversando. Un racconto che ha deciso di condividere con i suoi fan: "Sto cercando delle foto importanti per me da mettere nel mio nuovo libro", foto che a quanto pare riguardano la famiglia e la Rossi recentemente è stata colpita da un lutto pesante. "Sto facendo una cosa un po' impegnativa emotivamente, cioè pensavo di fare tutto in 10 minuti, invece, è tutto il giorno che sono qua.

Nel libro nuovo vorrei inserire delle foto che sono state significative per me e per il mio percorso, quindi, mi sono messa alla ricerca e ho rivisto tutte le foto e i filmati che ho dal 2011 e ci sono dei momenti molto emozionanti che mi fanno commuovere e altri che mi fanno ridere tantissimo", ha affermato la cuoca che spopola in tv e sui social. Poi ha postato un video in cui riprende la sua amata zia Giulietta che, per la prima volta, sfoglia il libro di cucina scritto dalla nipote.

"Spero che questa parole servano": Benedetta Rossi choc

La food blogger, quindi si lascia andare: "Qui sono proprio scoppiata a piangere perché avevo appena pubblicato il mio secondo libro e lo avevo portato alla zia che sfogliandolo si è accorta che c'era anche una sua foto e per lei è stata una sorpresa bellissima".