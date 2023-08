Elettra Lamborghini, "svenuta al concerto": cosa l'ha distrutta

25 agosto 2023 a

Elettra Lamborghini sta vivendo un’estate impegnativa, ma piena di successi e soddisfazioni. Il suo tour Elettraton terminerà il 10 settembre con l’evento a Sassari: praticamente tutte le date sono andate esaurite e le sue canzoni passano continuamente in radio. Qualche giorno fa anche il brano “Mani in alto” è diventato disco d’oro. Insomma, è un periodo davvero bello quanto intenso, quello che sta vivendo la Lamborghini.

Anche la tappa a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, ha registrato il tutto esaurito. Ormai Elettra appare completamente a suo agio sul palco, si diverte e fa divertire il pubblico che accorre a guardare il suo show. Prima e dopo di ogni spettacolo la Lamborghini è solita pubblicare diverse storie su Instagram, in cui mostra il dietro le quinte ai suoi fan. Lo ha fatto pure in occasione dell’ultimo concerto, anche se stavolta non tutto è filato liscio. Elettra ha più volte sottolineato come sia molto impegnativo esibirsi con le alte temperature.

Il caldo si fa sentire anche di sera, per questo motivo lei e i ballerini sono spesso distrutti al termine dello spettacolo. In Sicilia ieri c’erano quasi 40 gradi anche di sera e Elettra ha avuto un mancamento: “È finita così, sono svenuta dal caldo appena terminato lo show, faceva davvero tanto tanto caldo”, ha commentato a corredo di una foto in cui un addetto ai lavori la aiuta a tenere le gambe alzate.