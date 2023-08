Morgan, "fr***o di m***a"? FInisce in disgrazia, tam tam impazzito tra Sky e Rai

Roberto Tortora 28 agosto 2023 a

Cacciate Morgan da X-Factor, anzi, cacciatelo dalla Rai! È il tam tam che rimbalza sui social nelle ultime ore, dopo l’increscioso alterco avuto dall’artista contro il pubblico in occasione dello spettacolo “Battiato – Segnali di vita e arte” dello scorso 26 agosto. Insulti a raffica dell’ex-frontman dei Bulvertigo nei confronti del pubblico, prontamente ripresi da più video diventati ormai virali sul web. Anche Selvaggia Lucarelli ha commentato su Instagram con sdegno la performance di Morgan: “Ho evitato di pubblicare la parte in cui dice ‘fro*io di merda’. Detto ciò, tra insulti, frasi sessiste, ingratitudine nei confronti di chi lo fa lavorare, grane piantate ovunque sia stato, rancore profuso, processo per stalking, l’arroganza di chi si sente stoc** pur non facendo mezzo disco da un secolo, disprezzo per i colleghi e giravolte patetiche quando gli servono soldi e luce, in tutti questi anni non ho mai visto un personaggio a cui è stato perdonato tanto quanto a Morgan”.

"Ha devastato l'Italia. E tutti muti": Morgan ricopre di insulti Amadeus

L’artista si è poi scusato, ma a quanto pare non ha convinto e, addirittura, un utente ha riportato tra i commenti le linee guida del gruppo Sky, citando le parole ‘integrità’ e ‘rispetto’ come principi fondanti dell’emittente e, per questo, deve essere inevitabile sostituirlo da X-Factor: “Se non sono parole scritte a vuoto, allora penso che la decisione di sostituire Morgan debba essere presa” ha concluso l’utente in questione. “Anni di messaggi pro-inclusione e tolleranza spazzati via da un individuo del genere. Mi auguro venga fatta una sostituzione” ha scritto un altro sotto il post.

Al coro si è unito anche Giovanni Ciacci: “Morgan anche meno grazie… Perché con le tue frasi e battute ci hai abbondantemente rotto… Spero che Sky , che è un azienda seria prenda provvedimenti urgenti su la tua presenza ad X Factor, perché tu non puoi rappresentare i giovani, sei, per me, un cattivo esempio da seguire . E ora non venitemi a parlare di genio perché è un secolo che non produce un disco o un successo “. Non è escluso che SKY prenda davvero provvedimenti, anche perché Morgan, nel suo alterco, ha insultato anche un altro dei giudici del reality canoro: “Non sono un personaggio. Andate a vedere Marracash, andate a vedere Fedez”. Difficile, stavolta, che Morgan la passi liscia.