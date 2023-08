Selvaggia Lucarelli stronca Morgan: "Si sente stoca**o"

27 agosto 2023 a

Morgan è finito nella bufera per aver attaccato il pubblico allo spettacolo "Battiato – Segnali di vita e arte". Il cantante se la sarebbe presa con i presenti, che a quanto pare non avrebbero rispettato la sua esibizione. Oggi sono arrivate le scuse tramite social: "Tutti possiamo sbagliare e io ho sbagliato ad usare una infelice espressione che a me per primo non piace (fro**o di mer**, ndr), non vado fiero di averla usata e, se potete, accettate le mie scuse. Non sono omofobo e condanno chi non ha rispetto degli altri, al di là delle categorie a cui ci sentiamo di appartenere, è all’essere umano che si deve rispetto, e quindi la mia reazione di ieri è stata ingiustificabile, una pessima caduta di cui mi scuso sinceramente e, se pur nel modo sbagliato, è stata provocata dall’essermi sentito ferito nell’anima perché avevo appena dato tutto me stesso in una canzone improvvisata in quel luogo meraviglioso e commovente, e l’avermi chiesto una cover di Battiato come fossi un jukebox, dopo una delle più ispirate performance della mia vita, mi ha letteralmente ucciso. Resta il fatto che nulla giustifica le cose che ho detto“.

A commentare l'accaduto è stata, tra gli altri, anche Selvaggia Lucarelli, che su Instagram ha scritto: "Tra insulti, frasi sessiste, ingratitudine nei confronti di chi lo fa lavorare, grane piantate ovunque sia stato, rancore profuso, processo per stalking, l’arroganza di chi si sente stoca**o pur non facendo mezzo disco da un secolo, disprezzo per i colleghi e giravolte patetiche quando gli servono soldi e luce, in tutti questi anni non ho mai visto un personaggio a cui è stato perdonato tanto quanto a Morgan“. Diversa invece la lettura data da Tommaso Zorzi, che sempre sui social ha commentato l'accaduto scrivendo: "Comunque è un grido d’aiuto. A me fa sinceramente molta tenerezza, è evidente che non sia in sé”.