Gerry Scotti, "mai piaciuto": una replica fulminante, chi demolisce

Gerry Scotti piace a tutti. Fatta eccezione per una telespettatrice che non nasconde la propria opinione. Su Instagram sotto al post di SuperguidaTv che riportava le parole dette dal presentatore su Maria De Filippi una signora dice chiaro e tondo: "Gerry Scotti, mai piaciuto". E la replica non si fa attendere. Sempre mantenendo l'educazione che lo contraddistingue il conduttore di Caduta Libera risponde con un semplice "Grazie, buona giornata".

Ad accendere la miccia alcune dichiarazioni del volto Mediaset sull'amica e collega De Filippi. Il loro è un legame fortissimo. Lo stesso Scotti ha raccontato un episodio che difficilmente dimentica. Durante la pandemia Gerry risultò positivo al Covid-19. La forma contratta dal presentatore si rivelò molto grave tanto da costringerlo ad allontanarsi dagli schermi per qualche giorno.

Ma la moglie di Maurizio Costanzo gli è sempre stata vicina. Praticamente ogni giorno la De Filippi ha mandato al collega un messaggio per avere sue notizie: "Me li ha mandati fino a quando non è stata sicura che stessi bene. Come se volesse traghettarmi fuori dal pericolo. È una cosa che non dimenticherò mai". E sul soprannome con cui l'amica lo chiama, "Gerrino", ha detto: "Ho capito che è un affettuosissimo vezzeggiativo, da sorella, ed è una cosa che trovo molto tenera, che mi commuove".