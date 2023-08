Vanessa Incontrada al mare così: bikini fucsia e... Fan in visibilio

28 agosto 2023 a

Vanessa Incontrada fa perdere la testa ai suoi tanti fan. Merito di una foto che la vede in bikini fucsia al mare. Qui la conduttrice di Zelig immortala i suoi ultimi giorni di relax. Ma è un dettaglio a scatenare gli utenti di Instagram: struccata la Incontrada è più bella che mai. "Le più belle efelidi d'Italia e Spagna", commenta un fan al quale fanno seguito altri: "Bellezza di Sorrisi di Cuore", "Bellissima", "Complimenti sempre una donna stupenda".

Intanto, proprio in queste ore la presentatrice deve fare i conti con un pesante lutto: la morte della sua cagnolina Lola. "Lola del mio cuore riposa in pace. Sarai sempre nel mio cuore mia piccola patuffola Bianca" si legge a corredo della foto che mostra la cagnolina scomparsa. Oltre a Lola Vanessa ha Tokyo, Zelig e Gina, quest'ultima la più anziana del gruppo: "La porto con me in palestra, a cena, sul set, ovunque! È dolcissima e si fa coccolare (e un po' viziare) da tutti" aveva raccontato.

Dal punto di vista sentimentale, poi, Vanessa Incontrada ha ritrovato la serenità accanto al compagno Rossano Laurini: "Isal ha 15 anni, quindi stiamo insieme da 15-16 anni, anche se la nascita di un figlio alcune cose le fa cambiare. Mi piacerebbe molto avere un altro figlio, adesso vediamo che succede perché per me non è stato semplice fisicamente".