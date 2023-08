Sonia Bruganelli, nuova fiamma dopo Bonolis? Spunta una strana frase

29 agosto 2023 a

Sonia Bruganelli ha una nuova fiamma? La sua separazione da Paolo Bonolis è cosa ormai nota, ma di rispettivi nuovi compagni ancora nulla. Ad accendere il gossip però ci pensa un post su Instagram. L'ex opinionista del Grande Fratello Vip, infatti, sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza proprio con l'ex marito prima di tornare al lavoro. I due hanno trascorso l'estate in compagnia di alcuni amici in comune a Formentera. Eppure una citazione sospetta ha attirato l'attenzione dei fan.

Questa diceva: "Viaggia e non dirlo a nessuno. Vivi una storia d'amore e non dirlo a nessuno. Vivi felicemente e non dirlo a nessuno. Le persone rovinano le cose meravigliose". Che l'imprenditrice abbia iniziato una nuova relazione dopo la fine del matrimonio non è dato sapersi. Certo è che dietro l'addio a Bonolis c'era qualche malessere.

Lui stesso sulla separazione ha ammesso: "Per un certo periodo Sonia ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua. Si è sforzata, e per questo le devo fare i complimenti, finché è stato inutile continuare. Ci siamo confrontati, mi ha spiegato, ho capito. Non si può pretendere che una persona viva diversamente da ciò che sente di essere".