Nunzia De Girolamo, "a cosa punta": terremoto nei corridoi di viale Mazzini

Ve la ricordate in aula, a Montecitorio, deputata per due legislature, e dall’aprile 2013 al gennaio 2014 anche Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo Letta? Bene, quella era una vita fa, ora la nuova Nunzia De Girolamo punta ad una grande scalata nel mondo della televisione e non è una debuttante a caccia dell’occasione, ma una donna potente, dal peso quasi paritario a Bruno Vespa e Pino Insegno.

L’ex-militante berlusconiana sa farsi valere, a destra ha un’amicizia di lunga data con Giorgia Meloni (con cui c’è anche un selfie a colazione insieme di pochi mesi fa), ha ottimi rapporti con Matteo Salvini e non disdegna simpatie nemmeno a sinistra, anche perché è sposata con Francesco Boccia, esponente del Pd vicino a Elly Schlein e con una linea politica che non dispiace nemmeno ai grillini. Come se non bastasse, la De Girolamo si è affidata a una delle agenzie di spettacolo più famose, la Arcobaleno Tre di Lucio Presta, che cura gli interessi di personaggi del calibro di Paolo Bonolis, Antonella Clerici, Gianni Morandi, Michele Santoro, Roberto Benigni, Simona Ventura, Elisa Isoardi, Ezio Greggio, Elena Santarelli, Amadeus. Una bella rosa non c’è dubbio.

Così, la De Girolamo, dopo il buon successo del suo programma Ciao Maschio, con cui ritornerà in autunno il sabato sera in seconda serata, da novella conduttrice ha ottenuto anche la guida di Estate in Diretta in coabitazione con Gianluca Semprini. E non è finita qui, perché ha ottenuto anche lo spazio riservato finora a Bianca Berlinguer (nel frattempo traslocata a Mediaset) e dovrebbe debuttare a novembre con un nuovo talk politico. Un’ascesa rapida e vertiginosa quella della De Girolamo, secondo Giuseppe Candela di Dagospia con un obiettivo ben chiaro in testa: puntare alla conduzione della Vita In Diretta per l’edizione 2024-2025, cioè l’anno prossimo. Le manovre sono già iniziate, la nuova vita della De Girolamo è tutta davanti alle telecamere.