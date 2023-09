Britney Spears, fine disgraziata: con chi la beccano in auto

02 settembre 2023 a

Altro scandalo per Britney Spears. Archiviato l'ex marito Sam Ashgari, la popstar starebbe frequentando un uomo potenzialmente pericoloso. Lo riferisce Page Six, noto sito statunitense, che riporta le preoccupazioni degli amici più intimi della cantante. L'uomo in questione è infatti Paul Richard Soliz, un individuo dal passato criminale.

Stando a una fonte anonima, il 37enne sarebbe stato assunto da Britney circa un anno fa. Il motivo? Svolgere le funzioni di un tuttofare: lavori domestici come pulire i bagni, raccogliere la spazzatura, tenere in ordine. La relazione tra i due sarebbe però andata oltre. Lei non sarebbe a conoscenza della sua fedina penale. Secondo il sito l'uomo è stato già condannato nel 2014 per disturbo della quiete pubblica. Inoltre, è stato accusato di pericolo per minori, anche se il procedimento è stato archiviato.

Nel 2016 è stato condannato per guida senza patente, seguito l'anno successivo da una condanna simile per guida con patente sospesa. Nel dicembre 2022, è stato condannato per possesso di armi da fuoco. Il timore dunque è che Soliz "potrebbe farle del male". Solo la scorsa settimana Britney ha "festeggiamento per il divorzio", passando la notte con cinque uomini in un albergo e pubblicando un resoconto sui social network.