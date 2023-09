Selvaggia Lucarelli, "più brutta di Foggia": scoppia la bufera

02 settembre 2023 a

Bufera su Selvaggia Lucarelli. L'opinionista ancora una volta fa parlare di sé. Nel mirino le accuse a una delle città pugliesi, Foggia. La giornalista, al momento in vacanza in Colombia con il compagno Lorenzo Biagiarelli, è finita nel mirino per aver espresso il suo parere sulla città di Leticia. "Leticia come prima impressione ci sembra più brutta di Foggia, ma meglio di Uyuni in Bolivia, che per me resta il parametro assoluto della bruttezza urbanistica nella galassia", ha scritto in una storia pubblicata su Instagram. Inutile dire che gli abitanti non hanno preso bene l'uscita della Lucarelli.

"Un territorio come Foggia - tuona un utente sul web - non ha bisogno di questi insulti gratuiti e anche infondati, al di là del gusto personale. Ma passare tra baracche e degrado e dire che un tale scenario è meglio di Foggia lascia molto a desiderare". E la Lucarelli si sarà scusata? Macché, anzi ha addirittura rincarato la dose pubblicando uno scatto della città di Uyuni e commentando così: "Capite che Foggia in confronto è Taormina".

Ecco allora che l'indignazione è arrivata anche tra i vip. Tra coloro che si sono schierati contro l'opinionista c'è Vladimir Luxuria: "Dopo la tragica morte della concittadina Franca, la città di Foggia non ha bisogno di ‘city shaming’, ma di parole di conforto, presenza dello Stato, vicinanza e solidarietà", ha scritto. Risultato? La Lucarelli ha nuovamente replicato: "Combo accusa di city shaming", ha digitato.