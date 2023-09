Nunzia De Girolamo ferma tutto: "Cosa dobbiamo fare", Semprini di sasso

02 settembre 2023 a

Nunzia De Girolamo anche durante Estate in diretta non rinuncia alla propria spontaneità. Accade in una delle puntate in onda su Rai 1 dove la conduttrice si lascia andare a un apprezzamento. Destinatario il regista Salvatore Perfetto. Qui la De Girolamo ha interrotto il suo co-conduttore Gianluca Semprini: "Dobbiamo fare un ringraziamento dovuto che non è solo un ringraziamento per la grande professionalità e la dedizione al lavoro che ha il nostro regista Salvatore Perfetto ma è un ringraziamento di cuore a un amico che ci è stato accanto.", ha detto.

Ma nella puntata di venerdì 1 settembre gli argomenti sono stati tanti. Da quelli di cronaca, più seri, fino a quelli più leggeri come le voci su Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Ci sono state anche rivisitazioni nostalgiche delle sigle televisive che hanno caratterizzato intere generazioni. Infine, nella chiusura di puntata la conduttrice non è riuscita a trattenere l'emozione.

Ecco allora che con occhi luminosi e voce tremante, ha deciso di prendersi un momento per ringraziare il regista dello show, Perfetto. A detta della De Girolamo Salvatore si distingue come una figura di spicco nonostante i tanti talenti che vanta la Rai. Un complimento che sarà sicuramente piaciuto al diretto interessato.