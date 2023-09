Caterina Balivo senza freni: "Ho fatto un programma noiosissimo"

02 settembre 2023 a

“Era un programma noiosissimo, faticoso, da farmi chiedere nel mentre: ‘Ma chi diavolo me l’ha fatto fare?'”: Caterina Balivo lo ha confessato al settimanale Chi, riferendosi a una trasmissione da lei condotta in passato. Anche se non ha voluto dirne il titolo: “Non sarebbe carino”. La conduttrice, che condurrà un nuovo programma su Rai 1, ha ammesso che la riuscita di uno show dipende sempre da più fattori: “Il conduttore non è l’unico che gioca e le componenti sono tante”. E ancora: "Puoi avere una Ferrari e un conduttore mediocre, così come un conduttore potente, ma con un programma non in linea con quello che sa fare”.

La Balivo, poi, ha rivelato di vivere bene la popolarità: "È uno spin off del mio lavoro. Parlo con tutti e mi diverto ad ascoltare le storie delle persone che incontro”. Parlando della sua vita privata, e in particolare dei suoi figli, la conduttrice poi ha detto: “Cora ha preso tutti i nostri difetti mentre Guido Alberto è un bambino molto sensibile. Lo vedi perchè ha una presenza importante, ma ha una sensibilità incredibile”. Infine ha ammesso di dover modificare qualcosa del proprio carattere, in particolare ha detto: "A volte dovrei essere più morbida”.