Nunzia De Girolamo, "e il prossimo passo?": attacco senza precedenti

Se l’estate sta finendo, anche l’Estate In Diretta sta arrivando rapidamente alla sua conclusione e, su Rai1, ci sarà il ritorno autunnale de La Vita In Diretta con Alberto Matano. Alla conduzione estiva, invece, sono stati protagonisti Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini. E non a tutti è piaciuto il loro stile, in particolare quello dell’ex-ministro. Un telespettatore, per lamentarsi, ha infatti scritto ad Alessandro Cecchi Paone, che sul settimanale Nuovo cura una rubrica dal titolo “I televoti di Alessandro Cecchi Paone”. L’utente in questione scrive, a proposito della De Girolamo, senza edulcorazioni: “Mi pare impacciata, ha una conduzione troppo casalinga. Sinceramente non si può mettere davanti alla telecamera una persona che non ha preparazione televisiva. Il prossimo passo sarà addirittura il Festival di Sanremo?”.

A questa critica, risponde in difesa della donna proprio Cecchi Paone: “Guardi, conosco Nunzia da molto tempo, da quando ancora era in politica. La considero un’amica e una collega di grande valore. Se conduce con un approccio ‘casalingo’, come dice lei nella sua lettera, è sicuramente per una scelta voluta, difficile ma comprensibile”.

Con molta galanteria, Alessandro Cecchi Paone è stato gentile con la De Girolamo e ha raccontato che, in momenti molto difficili per il Paese, i due si sono ritrovati vicini come opinionisti, scoprendo molti lati in comune di cui non sospettavano. La conduzione in diretta, secondo Cecchi Paone, è qualcosa a sé, ma il metodo adottato dall’ex-ministro nel daytime estivo non è affatto casuale, perché all’ora della messa in onda e con contenuti leggeri bisogna essere spontanei e semplici. Con buona pace dei telespettatori più snob e con la puzza sotto al naso.