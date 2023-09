Barbara d'Urso, la "mossa geniale": poco prima del debutto di Myrta Merlino...

04 settembre 2023 a

Manca sempre meno al debutto di Myrta Merlino come nuova conduttrice del programma di Mediaset Pomeriggio 5. Ma ancora una volta la scena se la prende Barbara D'Urso. La showgirl napoletana ha annunciato attraverso il suo profilo Instagram di aver lasciato il nostro Paese per un periodo prolungato, senza però rivelare la destinazione. E per farlo ha deciso di superare uno dei suoi più grandi timori. "Sto per affrontare la mia storica paura dell'aereo. Un'altra sfida con me stessa. È sempre l'ora di superare i propri limiti. Sarà l'inizio di una nuova avventura", si legge nel suo post.

La scelta della D'Urso non sembra essere casuale. Il messaggio è arrivato a poche ore di distanza dal debutto della Merlino sulle reti Mediaset. La conduttrice napoletana non ha mai nascosto il suo dispiacere per non aver potuto salutare adeguatamente il suo storico pubblico, sottolineando anche che l'ex conduttrice di L'aria che tira avrà a disposizione molto più spazio rispetto a quanto le era stato concesso negli ultimi anni. E chissà se proprio un viaggio - magari in una meta esotica - riuscirà finalmente a farle passare la delusione.