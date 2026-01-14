Libero logo
Venezuela
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Affari tuoi, "al posto di Herbert Ballerina": fatto fuori?

mercoledì 14 gennaio 2026
Affari tuoi, "al posto di Herbert Ballerina": fatto fuori?

2' di lettura

Potrebbe finire presto la festa di Herbert Ballerina, il comico "pacchista per caso" di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Le freddure raggelanti, i botta e risposta (più botta che risposta) con il padrone di casa, le battutacce ai poveri concorrenti che servono più a imbarazzare che a far distendere gli animi e un umorismo smesso non-sense alla Nino Frassica hanno trasformato l'ex spalla di Maccio Capatonda in vera e propria star del programma. Un valore aggiunto laddove gli angoli puramente comici, nelle scorse stagioni, erano limitati e riservati esclusivamente alla simpatia di questo o quel concorrente.

Negli ultimi momenti, invece, il "momento-Herbert" è diventato un cult, tra i più attesi dai telespettatori che seguono e commentano sui social le puntate in tempo reale. Un aiuto ovviamente glielo dà De Martino, che tra uno sfottò e una (finta) critica fornisce al sodale il giusto appoggio con tempi e modi perfetti.

Il siparietto sulle note di Esibizionista da qualche giorno è diventato un tormentone tanto quanto il brano danzereccio di Annalisa. Il rituale è sacro: Stefano gli altri pacchisti danzano una coreografia studiata a puntino, che culmina con l'ingresso in studio di Ballerina versione-Annalisa, con parrucca che cambia di serata in serata, sulle note allusive della canzone. "La ragazza perbene ci regala ogni sera una perla", scrive entusiasta una telespettatrice", "Non posso più vivere senza la ragazza perbene", "Casa mia". E c'è chi si lancia in una profezia che sarebbe clamorosa: "Un giorno apparirà Annalisa al posto di Herbert segnatevelo"


 

tag
affari tuoi
herbert ballerina
stefano de martino
annalisa
esibizionista annalisa

Ormone impazzito Affari Tuoi, ormone impazzito in diretta "Le bionde vestite di rosso..."

Pesante sospetto Affari Tuoi, pesante sospetto su De Martino e Angelica: "È mai successo prima?"

Affari tuoi Affari Tuoi, l'attacco vergognoso a Stefano dopo il pacco: "Perdente"

ti potrebbero interessare

Diego Dalla Palma contro Trump: "Problemi coi capelli e molto più in basso"

Diego Dalla Palma contro Trump: "Problemi coi capelli e molto più in basso"

Canale 5, Distretto di polizia 8: un botto all'alba

Canale 5, Distretto di polizia 8: un botto all'alba

Klaus Davi
In Onda, doccia gelata per Elly Schlein: "Come può sprecare tutto"

In Onda, doccia gelata per Elly Schlein: "Come può sprecare tutto"

Claudio Brigliadori
Affari Tuoi, ormone impazzito in diretta "Le bionde vestite di rosso..."

Affari Tuoi, ormone impazzito in diretta "Le bionde vestite di rosso..."

Redazione