Barbara D'Urso, una foto terremoto: "Primo giorno di scuola", dov'è fuggita

Altro che "fuga". Barbara D'Urso vola via dall'Italia per "una nuova avventura" e per costruirsi un nuovo, a questo punto clamoroso futuro professionale. Qualche ora fa si era sparsa la voce di una "mossa strategica geniale" da parte di Carmelita, che su Instagram aveva pubblicato una sua foto davanti a un aereo. Un viaggio programmato proprio in concomitanza con l'esordio di Myrta Merlino a Canale 5, alla guida di quel Pomeriggio 5 che da sempre si identificava proprio con la conduttrice napoletana.



"Sto per affrontare la mia storica paura dell’aereo - scriveva la D'Urso -. Un’altra sfida con me stessa. È sempre l’ora di superare i propri limiti. Sarà l’inizio di una nuova avventura… Continua… #colcuore". Una conclusione di estate sorprendente, dopo mesi trascorsi tra relax e cene tra amici sulle splendide coste di "casa sua" per dimenticare l'amarezza lavorativa.

Il siluramento improvviso (anche se non proprio non previsto) di Pier Silvio Berlusconi, l'addio annunciato a Mediaset ma ancora non formalizzato (il contratto scadrà a dicembre, fino ad allora dovrà restare "congelata" in panchina), le voci sui possibili nuovi approdi. Ora, finalmente, è proprio Barbarella a svelare la verità, con un'altra foto.

Sempre su Instagram, ecco sulle scalinate di un bel palazzo londinese, con una copia del New York Times. Il sorriso in volto, un po' tirato per l'emozione: "Ieri il mio primo giorno di Scuola - scrive la D'Urso, mandando in tilt i suoi fan -. Vivrò a Londra per un periodo di tempo… È l’inizio di una nuova avventura…". Come si dice in gergo televisivo: restate sintonizzati per gli aggiornamenti.