Barbara D'Urso, "le ho fatto una guerra spietata. Adesso...": indizio clamoroso

Roberto Tortora 05 settembre 2023 a

a

a

Un tempo amici, poi “rivali”, ora di nuovo d’amore e d’accordo. Stiamo parlando di Barbara D’Urso e di Lucio Presta, famosissimo agente dei vip. A parlare è stato proprio quest’ultimo, in occasione dell’evento DigitHon a Bisceglie, condotto da Nunzia De Girolamo. Presta ha rivelato di avere di nuovo in mano le redini della carriera della D’Urso, con cui ha stretto nuovamente i rapporti dopo il suo addio a Pomeriggio Cinque. In passato un brutto malinteso ha diviso le loro strade, il noto manager e produttore televisivo ha ammesso che la D’Urso per lui “è stata una nemica amatissima per molti anni. Credo che per 30 anni, almeno 20 anni sicuro, le ho fatto una guerra spietata. Poi si diventa vecchi, arrivano i capelli bianchi, per caso si incontrano gli sguardi e capisci che forse non è più tempo di guerra, ma di pace”.

Quale, allora, il futuro di Barbarella? La De Girolamo prova a fare un’allusione sul suo approdo in Rai: “Andrea Vianello, questo mi fa pensare che rivedremo la d’Urso altrove… ma non entriamo in questo. Vianello è uno dei direttori della Rai. Quindi, no, non bloccherà Barbara. Questa è una cosa che penso io”.

"Starnazzare di galline. Il buon gusto...": Memo Remigi insulta Barbara D'Urso

Presta reagisce alla provocazione con una battuta: “No, non diciamo nulla che poi Vianello mi blocca tutto”. Intanto, l’erede della d’Urso a Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino, ha fatto il suo debutto nel daytime pomeridiano del programma e ringraziato la sua predecessora per il grande successo avuto negli anni. C’è tanta curiosità da parte dei telespettatori su come cambierà la trasmissione con la presenza della giornalista alla conduzione. Ora attendiamo solo di conoscere il suo futuro. Col cuore.