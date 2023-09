Barbara D'Urso se la ride: "Imbarazzante". Durante la prima puntata, Myrta Merlino...

04 settembre 2023 a

Esordio col botto, per Myrta Merlino a Pomeriggio 5, la sua prima puntata condotta a Mediaset, su Canale 5, nel programma che fu il regno di Barbara D'Urso. Esordio col botto per lo scoop presentato nella prima parte di trasmissione, un audio esclusivo della vittima dello stupro di Palermo, audio mandato dalla ragazza direttamente a Myrta Merlino.

Ma prima della cronaca e degli scoop, ci sono state le parole della conduttrice, con tanto di lacrime agli occhi. Aprendo la puntata, infatti, ha detto guardando dritta in camera: "Che emozione, le prime sono sempre una grande emozione. Tutto nuovo per me, prima volta a Canale 5". E ancora: "Dal Covid non ho più avuto il pubblico, che emozione".

Quindi spazio a quella che è in tutto e per tutto una dichiarazione di intenti: "Vi faccio una promessa, della mia vita passata professionale porterò il mio amore e il mio rispetto e sarò sempre dalla vostra parte", ha fatto sapere. Non sono mancati i ringraziamenti a chi la ha preceduta, ovvero la D'Urso, nonostante le presunte frecciatine che le due si sono scambiate nel corso dell'estate: "Voglio ringraziare Barbara D’Urso che per 15 anni ha condotto questo programma. Ciao Barbara, grazie", ha scandito Myrta Merlino.

Ma non tutti, sui social, hanno gradito quanto visto a Pomeriggio 5. Già, i nostalgici di "Carmelita" D'Urso sono parecchi, il seguito della conduttrice napoletana è enorme e arcinoto. E così ecco che su Twitter alcuni passavano all'attacco: "Ridateci Barbara D'Urso", "Torna, Barbara!". E ancora, le critiche alle parole enfatiche con cui Merlino ha esordito: "Quanto è cringe questa apertura!", cinguettava un twittarolo.

Qualcuno, addirittura, accusava Myrta Merlino per il fatto che, forse, stava leggendo dal gobbo. E un'immagine rimbalzata sui social sembrava confermare la circostanza, del tutto usuale per una conduttrice. "Imbarazzante", tuonava l'utente che rilanciava lo scatto "incriminato". Le critiche, infatti, erano dovute al fatto che alcuni telespettatori si aspettavano che il discorso di apertura, anzi d'esordio, non fosse letto da un gobbo (ammesso che sia andata così). Insomma, come sempre e come tutti, Myrta Merlino divide: chi la apprezza e chi la critica. E sullo sfondo, il fantasma ingombrante di Barbara D'Urso.