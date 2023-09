Myrta Merlino, il dramma: "Mio marito in coma, ho partorito da sola"

09 settembre 2023 a

Myrta Merlino si confessa a Verissimo. La conduttrice di Pomeriggio Cinque parla del suo passato e fa una rivelazione inedita: "Sono rimasta incinta molto presto, non volevo. Al settimo mese di gravidanza il mio primo marito ebbe un incidente molto grave in motocicletta. Restò in coma per 3 mesi. Io ho partorito da sola in ospedale. Ero una ragazzina molto giovane, anche viziata: quello è stato un punto di svolta della mia vita. È stato come un treno in faccia".

Ed è in questo preciso istante che cambia la vita della Merlino, come le stessa rivela: "La sua riabilitazione è stata molto lunga, mentre i miei due gemelli avevano bisogno di molte cure. Poi faccio una scelta da matta: io lavoravo al Mattino, il giornale di Napoli, e decido di accettare l'offerta di Giovanni Minoli a "Mixer". Così mi trasferisco con due bambini al seguito. Li ho cresciuti senza una figura paterna, poi mi sono risposata, ho avuto un'altra figlia".

Infine parla del rapporto con il suo primo marito: "All'inizio non riusciva nemmeno a vedere i nostri figli. Poi mi ha ringraziato, dicendo che se i ragazzi sono cresciuti così era merito mio. La mia scelta fu molto criticata. Poi ha capito che in quel momento avevo bisogno di essere una mamma felice. La vita ti pone di fronte a delle scelte complicate".