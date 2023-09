Cesara Buonamici in lacrime: "Ho avuto un tumore, come mi sono salvata"

10 settembre 2023 a

a

a

Momenti toccanti a Verissimo, dove ospiti di Silvia Toffanin nella puntata di domenica 10 settembre sono stati Alfonso Signorini e Cesara Buonamici. In attesa della nuova edizione del Grande Fratello, che vedrà il mezzobusto del Tg5 opinionista, la Buonamici si è raccontata. E su Canale 5 la giornalista non ha trattenuto le lacrime: "Ho avuto un tumore al seno", ha detto spiegando che dopo un’operazione e un attento percorso di cure, ora sta molto meglio.

"La malattia - ha spiegato - è qualcosa che ti cambia in modo totale. Mi sono salvata con la prevenzione, facendo controlli ravvicinati, che hanno dato risultati ravvicinati". Per questo, ha confessato lanciando un messaggio ai telespettatori, "oggi cerco di aiutare come posso tutta l’equipe guidata dalla professoressa che mi ha avuto in cura. È davvero qualcosa che ti cambia tra la vita e la morte".

Myrta Merlino dalla Toffanin? Quel "dettaglio" su Barbara D'Urso: si scatena l'odio dei rosiconi

Ma non solo, perché la giornalista ha voluto rivolgersi anche alle colleghe che, durante la malattia, le sono state vicine: "Io voglio un gran bene a tutte loro. Mi sento parte di questa squadra, fatta di persone molto solidali". Intanto per la Buonamici inizia una nuova avventura. Oltre a condurre il tiggì, è stata scelta da Pier Silvio Berlusconi per affiancare Signorini.