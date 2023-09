Myrta Merlino dalla Toffanin? Quel "dettaglio" su Barbara D'Urso: si scatena l'odio dei rosiconi

10 settembre 2023 a

a

a

Una lunga, toccante e appassionante intervista, quella concessa da Myrta Merlino a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin nello studio di Canale 5 ieri, sabato 9 settembre. La conduttrice, da poco a Mediaset al posto di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, ha parlato della sua vita privata, delle sue origini, di alcuni drammi personali, quali il parto che affrontò mentre suo marito era in coma dopo un incidente stradale.

Quindi il ricordo della mamma scomparsa, a cui si rivolge tutt'oggi, anche in un momento professionale come questo, difficile e stimolante. Già, l'esordio sulle reti del Biscione, ha ammesso Merlino, la ha emozionata e riempita di pensieri, almeno fino al via. Poi il rapporto con i figli: parlando di loro, l'ex conduttrice de La7 si è commossa.

"Ho bisogno di te, stammi vicino": il clamoroso sms spedito da Myrta Merlino

E ancora, la sua relazione con Marco Tardelli, ormai da anni suoi compagno. Poi, ancora sulla vita di una conduttrice televisiva: "Io da 12 anni ho scelto di fare una quotidiana in tv, la quotidiana è una strada bestia, meravigliosa perché sei dentro le notizie, ma ti mangia la vita. Faccio così fatica a dedicare tanto tempo ai figli e questo mi pesa. Io ho perennemente un senso di colpa che mi cammina dentro. Mi dico che non faccio mai abbastanza. Però devo capire che faccio una quotidiana", ammette Myrta Merlino.

Insomma, un colloquio a tutto campo. Eppure, come sempre, c'è chi ha avuto da eccepire, c'è chi ha voluto puntare il dito. La ragione? Il fatto che non sia stata citata Barbara D'Urso, che non ci siano state domande sulla conduttrice che la ha preceduta a Pomeriggio 5. Eppure, di Carmelita, Merlino ha già parlato più volte, riconoscendole i meriti e auspicandosi di essere in grado di coglierne l'eredità. Ma, evidentemente, a qualcuno non basta...