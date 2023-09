Barbara d'Urso, smacco a Pier Silvio: "Ecco la mia nuova avventura"

10 settembre 2023 a

Lasciatasi alle spalle la querelle con Mediaset, Barbara d’Urso vola a Londra. L'ex conduttrice di Pomeriggio 5 sarà impegnata su nuovi progetti professionali. A raccontarli è lei stessa sui social. "Il mio primo giorno di scuola - spiega su Instagram -, vivrò a Londra per un periodo di tempo, è l’inizio di una nuova avventura". La d'Urso si è mostrata davanti alla porta d’ingresso di una delle scuole di lingua più rinomate e antiche della città, The London School of English, nata nel 1912.

Da quanto ammesso, sembra che l'ex volto del Biscione stia studiando tutti i giorni eccetto il fine settimana. "Siccome - aggiunge - durante il weekend non studio e non lavoro, la pazza mi ha raggiunto e andiamo in giro". Assieme a lei l’amica Carolina Bellotti, arrivata a Londra giusto per il weekend. Le due visitano la città con i suoi numerosi musei. E ancora: "È solo l'inizio di una nuova esperienza".

Al suo posto su Canale, Myrta Merlino. Tra le due ci sono stati diversi botta e risposta eppure la giornalista, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha evitato di parlare della collega. E la conduttrice sembra aver assecondato la sua volontà. Insomma, capitolo chiuso.