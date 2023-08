Toffanin, Pier Silvio rivoluziona anche Verissimo: a pochi giorni dalla messa in onda...

29 agosto 2023 a

Piccola novità per Silvia Toffanin. Dopo mesi di rivoluzioni in casa Mediaset, anche Verissimo cambia. Nulla di cui preoccuparsi, per la conduttrice di Canale 5 sono solo buone notizie. Pier Silvio Berlusconi ha infatti deciso di anticipare la messa in onda. L’originaria previsione di avviare la nuova stagione del suo talk show a metà settembre è stata stravolta. L'ad del Biscione sembra aver cambiato idea: il programma prenderà il via sabato 9 settembre, sfidando la concorrenza Rai de La Vita in Diretta condotta da Alberto Matano.

Il motivo? Garantire ottimi ascolti alla rete. D'altronde la Toffanin non è nuova a cambiamenti. La conduttrice da tempo intrattiene gli spettatori sia sabato che domenica. Almeno fino a quando non lascerà poi metà del passo a Maria De Filippi con il talent show Amici. Tanti i personaggi famosi ospiti della nuova stagione.

Intanto, in occasione del suo 85esimo compleanno, Verissimo ha ricordato Maurizio Costanzo. Dopo la sua scomparsa la trasmissione ha rievocato alcune interviste: da Luca Laurenti a Lorella Cuccarini, in tanti a Verissimo avevano condiviso un ricordo del grande giornalista nonché marito della De Filippi. "È stato capace di fare una televisione altissima e anche molto popolare", aveva ammesso la Cuccarini in studio.