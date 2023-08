Fiorello e Viva Rai 2, ora la Rai trema: "Ci sono dei problemi da risolvere"

05 agosto 2023 a

“Noi lo vogliamo rifare, abbiamo già nuove idee, ma dobbiamo risolvere qualche problemino con alcuni condomini di via Asiago”: Fabrizio Biggio, braccio destro di Fiorello, lo ha detto in un'intervista a Diva e Donna a proposito di Viva Rai 2, che dovrebbe ritornare in onda il prossimo autunno. Al momento, dopo che alcuni abitanti di via Asiago si sono lamentati per il troppo rumore, si starebbe cercando una nuova location.

Parlando del suo rapporto con lo showman siciliano, Biggio ha rivelato di aver trovato un amico, oltre che un collega. Poi lo ha ringraziato pubblicamente per avergli dato quest’opportunità. Ora i due si sono separati per la pausa estiva. E proprio per questo Biggio ha ammesso: "Non sono abituato a non vederlo più ogni giorno, Rosario mi manchi”.

Un altro impegno che lo terrà occupato nei prossimi mesi è Boomerissima, la trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi su Rai 2. Biggio, che è uno degli autori del programma, non solo lo ha definito come un bel prodotto televisivo ma poi ha anche aggiunto: "Non posso lasciare sola Alessia Marcuzzi, che è anche cugina di mia moglie. Devo badare alla famiglia”. Infine ha rivelato che la conduttrice lo ha perdonato per aver dato il suo numero in diretta durante una puntata di Viva Rai 2.