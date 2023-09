Jovanotti, dramma dopo l'incidente: "Ora ho una gamba più corta"

12 settembre 2023 a

Momenti difficili per Jovanotti, che comunque non perde mai il sorriso. Il brutto incidente in bicicletta lo ha segnato e, ancor di più il lento e complesso recupero. "Ci vorrà un po’ di tempo per rimettermi in piedi. Mi hanno detto saranno necessari altri quattro, cinque mesi di stampelle". In collegamento con Non è un paese per giovani, programma su Radio 2 condotto da Massimo Cervelli e Tommaso Labate, Lorenzo Cherubini ha aggiornato i fan dopo l'incidente avuto nella Repubblica Dominicana il 16 luglio scorso. Qui era in sella alla sua bici quando è caduto rovinosamente.

Il cantante si trovava qui in vacanza con la moglie Francesca. Per l'occasione Jovanotti ha deciso di compiere una traversata dell'isola in sella alla sua bici sportiva, quando è stato vittima di una brutta caduta a causa di un dissuasore della velocità. Soccorso sul posto, Jovanotti ha riportato la frattura della clavicola e del femore ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza che, però, non sembra essere andato nel migliore dei modi.

"Non è che l’operazione l’abbiano fatta proprio bene. Il femore si sono dimenticati di riallinearlo", ha confessato per poi spiegare che il dopo il mancato allineamento ha "una gamba più lunga dell'altra". E sul suo futuro, Jova si è detto ottimista, convinto di tornare presto sul palco: "Penso che non ce la faremo, aspetto la lastra a inizio ottobre. In questi giorni suono seduto come Ben Harper. Ma è un’idea che non mi piace. La musica per me è movimento…".