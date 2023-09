Mauro Corona, sfogo durissimo: "Sono uomini vili, vigliacchi e pusillanimi"

13 settembre 2023 a

Mauro Corona, nella consueta copertina di È sempre CartaBianca dice la sua su un tema che ha scosso e non poco il Paese: la valanga di femminicidi degli ultimi tempi. Una delle ultime vittime è Marisa Leo, ammazzata a Marsala con due colpi di fucile dal suo ex.

L'uomo non accettava la separazione. Poi lo stesso killer ha deciso di farla finita e di togliersi la vita. Un episodio che ha sconvolto un'intera comunità e che di fatto è solo la punta dell'iceberg di questo fenomeno feroce che negli ultimi tempi sta riempiendo le cronache di casa nostra.

E Mauro Corona, conversando con la Berlinguer, non ha usato giri di parole: "Marisa, uccisa dal suo ex? Questi uomini sono vili, vigliacchi e pusillanimi. Non è il primo caso di donna uccisa dopo tante denunce. Serviva attenzione su questa vicenda". E su questo fronte propone un nuovo stile educativo che parta dal basso, dai bimbi, uomini di domani: "Dobbiamo cominciare a educare i bambini alla sconfitta, ad accettare la perdita e l’abbandono. Da qui dovrebbe partire il miglioramento di noi stessi". La Berlinguer ha condiviso le parole di Corona e sui social in tanti si sono schierati dalla sua parte.