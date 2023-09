Francesco Facchinetti, rivelazione sconvolgente: "Pavarotti mi ha salvato dall'arresto"

13 settembre 2023 a

Francesco Facchinetti è stato ospite di Caterina Balivo a La volta buona su Rai uno nella puntata di oggi 13 settembre. Il manager ha parlato della sua vita e ha rivelato un dettaglio inedito. Facchinetti jr infatti ha raccontato di quando è stato arrestato in Honduras ed è stato salvato da Luciano Pavarotti. "Luciano, per me, è sempre stato un idolo, una persona e un artista davvero speciale. Mi ha anche salvato la vita perché nel 2017 sono stato arrestato in Honduras. Mi trovavo lì come inviato dell'Isola dei Famosi e, quando non eravamo ripresi o non c'erano le prove e le dirette, spesso, con i ragazzi giravamo a petto nudo perché faceva molto caldo", ha detto. E ha proseguito: "In quegli anni in Honduras, c'era una banda criminale che si faceva riconoscere perché sul petto aveva tatuato il numero 18. Sfortuna vuole che sulla mia pancia ci sia tatuato il numero 8. Gli agenti lo hanno visto e, pensando fossi un delinquente, mi hanno arrestato. Io ho provato in tutti i modi a spiegare loro che non c'entravo niente finché ho sentito che al commissariato passavano per radio Luciano Pavarotti, allora io ho detto 'Io ci ho lavorato con lui, provate a cercare su YouTube'".

A quel punto, ha aggiunto il manager, "fortunatamente, mi hanno riconosciuto e mi hanno lasciato andare scusandosi per l'inconveniente".

Francesco Facchinetti ha poi confessato di essere continuamente bullizzato sui social: "Un mondo che può essere davvero molto cattivo. Io sono una persona molto auto-ironica ma per la mia patch cutanea sono stato bullizzato più di qualche volta. Non capisco, però, il motivo, cioè le donne possono rifarsi il seno e va bene, io che mi rifaccio i capelli attiro tutti gli hater di questo mondo", ha ironizzato.