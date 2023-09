Vanessa Incontrada-choc: "Ci vuole giustizia, gli vanno tagliate le mani"

15 settembre 2023 a

a

a

Ha fatto discutere la scena andata in onda sulla tv spagnola, dove un uomo ha palpeggiato in diretta la giornalista. A parlare Vanessa Incontrada, nata proprio a Barcellona. "Ho seguito tutto secondo per secondo. Il conduttore di un tg ha fatto arrestare in diretta il molestatore che ha palpato sul sedere una sua inviata durante un collegamento - racconta intervistata da La Stampa -. In Spagna abbiamo i nostri problemi, ma la polizia funziona. Qui in Italia per queste cose la giustizia è una buffonata".

Insomma, l'attrice fa il tifo per il pugno di ferro: "Rispetto ad anni fa le cose sono cambiate ma io a un uomo (uomo?) Così non la faccio passare liscia e pur credendo nella libertà e nel perdono trovo che ci siano azioni imperdonabili. A uno così taglierei le mani. Ci vuole una giustizia che prende una posizione dura e drastica. Quel video mi ha scioccata. Il tizio lo hanno arrestato e portato in galera subito, ma in Italia non so se sarebbe successa la stessa cosa".

"Perché è in pericolo": Striscia, Vanessa Incontrada spaventa Giorgia Meloni

Da tempo al centro del gossip, Incontrada ha ammesso di essere tornata assieme al compagno e non ha escluso un'eventuale gravidanza. "Ho detto che se la vita decidesse per me sarebbe bello avere un altro figlio e se arrivasse ben volentieri". Però, "da lì a dire che sono incinta ne passa".