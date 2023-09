Alberto Angela, "la parte migliore sta sottoterra". Chi lo massacra

16 settembre 2023 a

Diego Cugia, il geniale inventore di Jack Folla, autore di Adriano Celentano e di Gianni Morandi, è stato per tanti anni fuori dalle scene. Ora però torna con La Zampata che andrà in onda su Rai 2 tutti i sabati, a partire da oggi 16 settembre, alle ore 17, una trasmissione condotta da Pepito che intervisterà scrittori, scienziati, intellettuali. In una intervista a Il Fatto quotidiano Cugia ne ha per tutti. Anche per se stesso: "L'egocentrismo è un vizio che avevo. Oggi il me mi annoia".

Al Gioco della torre, "butti Calenda o butti Renzi?", Cugia risponde: "Calenda un po’ mi incuriosisce. Di Renzi ho capito il gioco e non mi piace". Mentre tra Concita De Gregorio e Natalia Aspesi, "butto Concita perché lei mi ha buttato fuori dall’Unità dopo avermi promesso più spazio, con tanto di pranzo al ristorante e bacetto sulle guance", "trovo imperdonabile tutti quelli che ti licenziano dicendoti di assumerti", affonda l'ideatore di Jack Folla.

Tra Gianni Morandi e Adriano Celentano, "butto Morandi perché si è rifiutato di farsi intervistare dal mio cane per La zampata", "a Celentano neanche l'ho chiesto". Infine, Diego Cugia lascia di sasso sull'ultimo Gioco della torre: "Angela padre o Angela figlio?". "Gli Angela sono come le patate, la parte migliore sta sottoterra", risponde.