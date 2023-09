Mara Venier, la foto dal passato: "Fragile e insicura, chi mi prendeva in giro"

21 settembre 2023 a

Mara Venier ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto in bianco e nero dove la conduttrice aveva sei anni e frequentava le scuole elementari. Non è difficile capire chi sia Mara Venier tra quei bambini con il grembiule, visto che il viso e gli occhi grandi sono sempre quelli. "Ho trovato questa foto", scrive la presentatrice di Domenica in, "prima elementare, scuola Maddalena di Canossa, via Piave a Mestre". E poi aggiunge un dettaglio su come era da piccola: "Ero la più fragile, la più insicura. Avevo la pelle olivastra e le mie compagne mi prendevano in giro". Quindi chiede ai suoi fan: "Dove sono??? Riuscite a riconoscermi??? La vita è imprevedibile sempre".

"Terza in basso a sinistra, facile", risponde qualcuno nei commenti. "Occhi inconfondibili, riconosciuta per quelli", aggiunge un altro. "Hai la stessa faccia di quando eri bambina. Chissà perché gli idioti ti prendevano in giro… La più fragile, la più forte, chissà quale sia stato il destino di chi ti sfotteva…. Buona giornata Mara". E ancora, si legge tra i commenti: "Aldilà del credo religioso, all’epoca le maestre e le famiglie forgiavano carattere, educazione e rispetto. Cosa ne veniva fuori? Per esempio: una splendida Mara Venier, in questo caso, che ha mescolato educazione al suo carattere forte. Non perché l’educazione era severa uscivano ragazze bigotte! Complimenti Mara, hai vissuto la tua vita al massimo anche con qualche bella follia ma sempre con rispetto alla vita che comunque ti ha sorriso ampiamente, ma te la sei guadagnata!".