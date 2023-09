Mara Venier, "mi prendevano in giro": il tormento dietro a una foto

22 settembre 2023 a

Momento nostalgia per Mara Venier. La conduttrice di Rai, storico volto di Domenica In, ha condiviso con i suoi ammiratori una foto in bianco e nero. Nell'immagine diffusa sui social la Venier aveva circa 6 anni ed era in compagnia dei suoi compagni di classe della prima elementare. Un momento non semplice per lei, visto che ha confidato di essere molto insicura all'epoca e di venir presa in giro dalle suo compagne di scuola.



"Ho trovato questa foto, la prima elementare a scuola Maddalena di Canossa. Ero la più fragile, più insicura, avevo la pelle olivastra e le mie compagne mi prendevano in giro...Indovinate dove sono, riuscite a riconoscermi? La vita è imprevedibile, sempre", ha scritto.



E infatti ad oggi la Venier è una stimatissima conduttrice. Non a caso è grande attesa per la puntata di Domenica In che andrà in onda il prossimo 24 settembre. Per l'occasione sono previsti ospiti davvero attesissimi. Tra questi Piero Chiambretti che sogna un ritorno in Rai e Salvo Sottile che affronterà lo spinoso caso giudiziario legato all'eredità di Gina Lollobrigida. Per non parlare di tutte le altre sorprese su cui c'è ancora silenzio. Insomma, non resta che attendere domenica.