Mammucari, addio-Mediaset: "Mi hanno chiesto lo sconto, da gelare il sangue"

Teo Mammucari si è levato i proverbiali sassolini dalle scarpe in un’intervista rilasciata a La Repubblica. Tra un mese il conduttore scenderà in pista a Ballando con le stelle in qualità di concorrente, dopo aver concluso la sua esperienza da giurato a Tu si que vales. “Passo indietro? Lo fa chi lavora nello stesso posto da sempre perché non sa fare altro”, ha risposto Mammucari.

“Sei anni di Tu si que vales in mezzo a De Filippi e Scotti, a cui sarò sempre grato, sono stati la consacrazione della mia carriera”, ha precisato il conduttore, che ha poi aggiunto: “Ma, amici di Mediaset, qual era l’alternativa? Mi dicevano: se fai Tu si que vales anche quest’anno, ti diamo Le Iene. Ma Le Iene di oggi non hanno più bisogno di me. Allora ho chiesto a Mediaset: ‘Posso fare un programma mio?’. Mi hanno chiesto di fargli uno sconto economico. Uno sconto rispetto ai soldi che dovevo prendere. ‘Ma come, non dobbiamo parlare del programma?’”.

Insomma, l’addio al Biscione è stato non proprio tra i più sereni: “Non è una questione di soldi, ma se non ti danno un programma ti dovrebbero spiegare perché. Soprattutto se gente come Enrico Papi continua ad avere spazio anche senza risultati. Io perché non vengo considerato? Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti ha detto: ‘Tra le novità c’è che Gerry Scotti farà…’. Ho pensato ‘che bello, chissà cosa farà di nuovo il mio amico Gerry’. ‘La Ruota della Fortuna’. Mi si è gelato il sangue. È uno scherzo? Se al popolino vogliamo dare la solita pappa per 30 anni va bene - ha chiosato - ma non si chieda a un artista come me perché cambia”.