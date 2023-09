Tu si que vales, Rudy Zerbi spiazza prima del via: "Ecco la mia ossessione"

23 settembre 2023 a

“Ormai la mia ossessione! Qual è la vostra?”: Rudy Zerbi lo ha scritto su Instagram a corredo di una foto in cui lo si vede in tenuta sportiva, con una racchetta in mano, pronto a giocare a padel. Questa sera ritornerà sul piccolo schermo come giudice a Tu si que vales e domani pomeriggio come maestro di canto ad Amici su Canale 5. Prima di mettersi al lavoro, però, un po' di tempo lo ha dedicato alla sua più grande passione, il padel appunto.

Tanti i like e i commenti sotto al post. Tra l'altro, molti tra i suoi follower hanno commentato dicendo di condividere con lui l'amore per questo sport. Nel frattempo, i telespettatori attendono con ansia la prima puntata della nuova edizione di Tu si que vales, che quest'anno ha come novità l'arrivo di Luciana Littizzetto in giuria al posto di Teo Mammucari. Non ci sarà invece Belen Rodriguez. Mentre sono stati confermati gli altri conduttori, Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

Maria De Filippi, programmazione di Canale 5 stravolta: cosa succede

Riconfermato anche Giovannino, la mascotte del programma, sempre pronto a punzecchiare Sabrina Ferilli, altra presenza fissa della trasmissione. In attesa della prima puntata della nuova edizione, in tanti si dicono certi che il più esigente dei giudici sarà proprio Rudy Zerbi.