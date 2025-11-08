Beppe Vessicchio, l'ultima apparizione tv: la performance che ha spiazzato tutti

L'ultima apparizione televisiva di Beppe Vessicchio risale a fine settembre, quando è andata in onda la prima puntata di Tu si que vales, il programma di Maria De Filippi. Puntata che lo ha visto tra i protagonisti. Il direttore d'orchestra si era cimentato in un'esibizione in playback proprio insieme alla padrona di casa: i due avevano "cantato" il brano Mille di Fedez e Orietta Berti. E il filmato era subito diventato virale sui social, con migliaia di visualizzazioni in poco più di un'ora e centinaia di commenti.

Nella Lip Sync Battle del 27 settembre scorso (le puntate del programma sono registrate) Vessicchio e la De Filippi hanno contribuito a creare un momento memorabile. I due si erano travestiti da Fedez e Orietta Berti, calandosi nelle rispettive parti con una disinvoltura che aveva colpito e sorpreso tutti.