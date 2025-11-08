Libero logo
Giustizia
Garlasco
Ponte sullo Stretto
Russia-Ucraina

Beppe Vessicchio, l'ultima apparizione tv: la performance che ha spiazzato tutti

di
Libero logo
sabato 8 novembre 2025
Beppe Vessicchio, l'ultima apparizione tv: la performance che ha spiazzato tutti

1' di lettura

L'ultima apparizione televisiva di Beppe Vessicchio risale a fine settembre, quando è andata in onda la prima puntata di Tu si que vales, il programma di Maria De Filippi. Puntata che lo ha visto tra i protagonisti. Il direttore d'orchestra si era cimentato in un'esibizione in playback proprio insieme alla padrona di casa: i due avevano "cantato" il brano Mille di Fedez e Orietta Berti. E il filmato era subito diventato virale sui social, con migliaia di visualizzazioni in poco più di un'ora e centinaia di commenti.

Nella Lip Sync Battle del 27 settembre scorso (le puntate del programma sono registrate) Vessicchio e la De Filippi hanno contribuito a creare un momento memorabile. I due si erano travestiti da Fedez e Orietta Berti, calandosi nelle rispettive parti con una disinvoltura che aveva colpito e sorpreso tutti.

Beppe Vessicchio, il retroscena di Fabio Fazio: cosa gli ha detto prima di morire

"Sono incredulo e sconvolto. Lo aspettavo per il libro su Mozart a Che Tempo Che Fa. Si è preoccupato di avv...

In quell'occasione, davanti all'esibizione, gli altri giudici della trasmissione non avevano potuto far altro che constatare la bravura del duo. "Meritano il primo posto", aveva commentato Sabrina Ferilli. Mentre Simona Ventura proprio su Vessicchio aveva detto: "Sembra un tossico hawaiano". Paolo Bonolis aveva concluso: "Non c'è partita".

tag
beppe vessicchio
tu si que vales

Addio al maestro Beppe Vessicchio, come è morto: i sintomi della polmonite interstiziale

Rivelazione Beppe Vessicchio, il retroscena di Fabio Fazio: cosa gli ha detto prima di morire

Musica in lutto È morto Beppe Vessicchio, fatale una polmonite il direttore d'orchestra aveva 69 anni

ti potrebbero interessare

Ballando con le Stelle, Magnini fuori controllo: "Avete rotto a mia moglie"

Ballando con le Stelle, Magnini fuori controllo: "Avete rotto a mia moglie"

Beppe Vessicchio, come è morto: i sintomi della polmonite interstiziale

Beppe Vessicchio, come è morto: i sintomi della polmonite interstiziale

Affari tuoi, Daniele sconcertante: si rovina con una parola

Affari tuoi, Daniele sconcertante: si rovina con una parola

Dritto e Rovescio, Del Debbio domina sul tema sicurezza

Dritto e Rovescio, Del Debbio domina sul tema sicurezza

Klaus Davi