Beppe Vessicchio, l'ultima apparizione tv: la performance che ha spiazzato tutti

L'ultima apparizione televisiva di Beppe Vessicchio risale a fine settembre, quando è andata in onda la prima puntata di Tu si que vales, il programma di Maria De Filippi. Puntata che lo ha visto tra i protagonisti. Il direttore d'orchestra si era cimentato in un'esibizione in playback proprio insieme alla padrona di casa: i due avevano "cantato" il brano Mille di Fedez e Orietta Berti. E il filmato era subito diventato virale sui social, con migliaia di visualizzazioni in poco più di un'ora e centinaia di commenti.
Nella Lip Sync Battle del 27 settembre scorso (le puntate del programma sono registrate) Vessicchio e la De Filippi hanno contribuito a creare un momento memorabile. I due si erano travestiti da Fedez e Orietta Berti, calandosi nelle rispettive parti con una disinvoltura che aveva colpito e sorpreso tutti.
Beppe Vessicchio, il retroscena di Fabio Fazio: cosa gli ha detto prima di morire
In quell'occasione, davanti all'esibizione, gli altri giudici della trasmissione non avevano potuto far altro che constatare la bravura del duo. "Meritano il primo posto", aveva commentato Sabrina Ferilli. Mentre Simona Ventura proprio su Vessicchio aveva detto: "Sembra un tossico hawaiano". Paolo Bonolis aveva concluso: "Non c'è partita".
é morto Beppe Vessicchio ma fino a due puntate fa a Tu Si Que vales era così….sto letteralmente piangendo— (@unacomecento) November 8, 2025
(sono puntate registrate)
