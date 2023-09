Barbara d'Urso, Ilary Blasi sbotta: "Trattata come lei? Basta, ora parlo io"

Roberto Tortora 26 settembre 2023 a

Mentre la d’Urso migliora il suo inglese direttamente a Londra, Ilary Blasi si concede un periodo di vita casalinga, tra figli, spesa e cura della casa. Così reagiscono le donne che, fino a qualche mese fa, sono state volti di punto di Mediaset e che ora, pare, sono state messe da parte. Se il divorzio da Barbara è palese, non è chiaro invece se con l’ex-moglie di Francesco Totti ci sia un addio definitivo o solo uno stand-by in attesa di nuovi progetti. Per provare a chiarire il dubbio,

Valerio Staffelli, inviato di Striscia La Notizia, le ha consegnato un tapiro d’oro, intercettandola proprio mentre Ilary era intenta a far la spesa e le ha chiesto: “È stata d’ursizzata anche lei?”. La Blasi ha risposto cercando di gettare acqua sul fuoco: “Io? Noo, ma in questo periodo io di solito non lavoro, vado sempre in letargo. L’Isola dei Famosi? Non so, le vie del Signore, anzi di Mediaset, sono infite. Per ora, però, sono libera, senza un contratto”.

È chiaro, comunque, che le carte in tavola a Cologno Monzese siano cambiate e che il nuovo corso di Pier Silvio preveda una cinghia ben più stretta rispetto al passato. Si firmano contratti solo se si è scelti per un progetto tv, non si fanno più concessioni pluriennali a prescindere dalla conduzione o meno di programmi. Così, se Ilary non verrà scelta per la prossima edizione dell’Isola potrebbe restare ancora a spasso. A meno che Mediaset non decida di affidarle un altro progetto, ma i tempi sono ancora prematuri. Staffelli, intanto, ha continuato a incalzarla anche sulla vicenda giudiziaria legata al divorzio con Totti e, vedendole un Rolex al polso, ha subito colto la palla al balzo: “Quel Rolex è uno di quelli del signor Totti? Ora dovrete tenerli in affidamento congiunto!”. La Blasi risponde a tono: “Non ci ho capito niente, faremo come con i figli. Il numero dei Rolex? Non è un mistero, ma presto lo scoprirete”.