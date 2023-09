Domenica In, “trattativa con Belen Rodriguez”: tutta la verità su De Martino

24 settembre 2023 a

Belen Rodriguez era stata annunciata in qualità di ospite della prima puntata della nuova edizione di Stasera c’è Cattelan, ma quasi all’ultimo ha deciso di dare buca. I motivi sarebbero sostanzialmente due: la showgirl argentina si starebbe godendo una fuga romantica all’estero con il nuovo compagno Elio Lorenzoni e inoltre sarebbe in trattativa con Domenica In, un salotto più consono per parlare della sua vita privata.

Stando a quanto riporta Davide Maggio, la Rodriguez verrebbe accolta a braccia aperte da Mara Venier, che non vorrebbe farsi sfuggire la ghiotta occasione di un’intervista a cuore aperto. Belen non ha ancora mai parlato in pubblico della rottura con Stefano De Martino e della relazione con Elio Lorenzoni, sebbene non abbia nascosto il cambio di uomo sui social. Inoltre la chiacchierata con la Venier potrebbe servire anche per sapere qualcosa sul futuro professionale della Rodriguez, rimasta fuori da Mediaset.

A proposito del Biscione, a quanto pare la showgirl argentina non è più ospite gradita nel salotto di Silvia Toffanin. L’indiscrezione arriva da Deianira Marzano, che ha ricevuto la seguente segnalazione su Belen: “Sta contrattando con la Venier per fare l’intervista sulla vita privata perché non la può fare più a Verissimo. Da Cattelan non avrebbero parlato di privato, dalla Venier invece potrà parlare del suo nuovo grande amore”.