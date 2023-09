Belen in Rai insieme a De Martino? L'ultima (clamorosa) voce

15 settembre 2023 a

a

a

Belen Rodriguez pronta a sbarcare in Rai? L'indiscrezione è stata lanciata da Amedeo Venza su Instagram. Secondo l’esperto di gossip, la showgirl argentina potrebbe prendere parte sia come ospite che come protagonista ad alcuni dei programmi più importanti della Rai. Nessun dettaglio in più, però, è stato rivelato sulle trasmissioni in questione né si è fatto riferimento a quale dei tre canali dell’azienda potrebbe accogliere Belen.

De Martino, schiaffo a Belen: ecco la sua nuova fiamma, foto definitive | Guarda

In molti sui social non hanno potuto fare a meno di notare che, nel caso in cui la notizia venisse confermata, la conduttrice potrebbe ritrovarsi a essere una nuova collega dell’ex marito, Stefano De Martino. Quest’ultimo è ormai un volto di punta di Rai 2, dove conduce diversi programmi, con un nuovo spettacolo - un one man show - in arrivo a dicembre.

Belen Rodriguez "inguaia" Mara Venier: la foto che scatena il caso, "vola basso!" | Guarda

Alcuni giorni fa, tra l'altro, Belen ha pubblicato un video sui social in cui si mostra particolarmente entusiasta per un appuntamento di lavoro da lei definito come il più importante della sua vita. In tanti, allora, si sono chiesti a cosa si riferisse. Per ora, comunque, il suo eventuale approdo in Rai non è affatto certo, si tratta solo di un'indiscrezione. Dunque non resta che attendere per scoprire cosa riserverà il futuro alla Rodriguez.