Reazione a Catena vip, la frase al veleno: "Grazie, ma mai più"

Reazione a catena continua a spopolare su Rai Uno. Marco Liorni a colpi di share si è preso la fascia dei quiz show della tv generalista e ogni sera tiene incollati davanti alle "catene" milioni di italiani. E così la Rai gli ha regalato una prima serata in cui i concorrenti sono stati dei vip che si sono messi in gioco nelle sfide più dure del quiz show di viale Mazzini.

E a partecipare a questo evento inedito su Rai Uno sono stati diversi volti noti dello spettacolo tra cui Iva Zanicchi, Paolo Conticini e i Cugini di Campagna. E proprio la Zanicchi è finita nel mirino dei telespettatori che su X hanno commentato la puntata. La Zanicchi è stata accusata di mettere da parte Ivano, uno dei componenti della band dei Cugini di Campagna.

E la critica è feroce: "Guardati solo 5 minuti, non mi stupisco dei soliti ospiti,tra cui Iva Zanicchi,che sempre con la sua 'prepotenza",come succede anche a scuola o al lavoro,si consulta solo con gli altri due,snobbando e isolando il compagno Ivano, invece di considerarlo di piu". Poi si sprecano le battute: "Pensavo il montepremi andasse a qualche RSA visti i capisquadra". E ancora: "Iva a mezzanotte e zero due sta spiegando il gioco agli altri tre aiutatemi a chiamarla nonna!". Insomma il pubblico ha gradito l'arrivo in prima serata del prgramma ma preferisce il quiz show puro del pomeriggio. E così qualcuno tuona: "Bravi tutti, bene. Ma mai più". Sarà così?