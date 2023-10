Fedez, cosa dicono i medici dei post sui social dall'ospedale

01 ottobre 2023 a

I post e le foto di Fedez dall'ospedale insieme a Chiara Ferragni fanno discutere. E aprono un dibattito sullo show del dolore sui social. Da un lato c'è chi rietiene la sovraesposizione mediatica come un male dei nostri tempi e chi invece sostiene che per Fedez e Ferragni "postare" è un lavoro a tutti gli effetti. Andrea Scaglia ci accompagna in questa riflessione sul rapporto tra i social, il dolore e i Vip in un letto d'ospedale. Occhio poi a cosa pensano i medici di Fedez di ciò che posta dall'ospedale...