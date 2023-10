Marianna Aprile, insulti al governo: "Befana fascista", gelo da Gramellini

01 ottobre 2023 a

Il governo è nel mirino dei progressisti. Si fa un gran parlare di un esecutivo tecnico in arrivo e si gonfiano sui giornaloni vicini alla sinistra le balle sullo spread. Parole e veleni che servono ai compagni per tenere sulle spine l'esecutivo e per dare il via alla campagna elettorale per le Europee del 2024. Il ministro Francesco Lollobrigida questa mattina, in un'intervista al Corriere, è stato molto chiaro: "Dopo il governo Meloni ci sono solo le elezioni". Ma nonostante le parole ferme e chiare da parte del centrodestra, la sinistra continua a tirare acqua al mulino della instabilità. Ma non ci sono solo i gionaloni ad assediare l'esecutivo. Ora c'è anche il programma di Massimo Gramellini su La 7 "In altre parole".