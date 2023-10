Striscia la Notizia, "cosa pensa del no a Fedez?": la clamorosa risposta della Fagnani

04 ottobre 2023 a

Francesca Fagnani non ci sta. Quel no della Rai a Fedez non le va proprio giù. E lo ha ribadito questa sera 4 ottobre a Striscia la notizia su Canale 5. L'inviato del tg satirico di Antonio Ricci, Valerio Staffelli, ha infatti consegnato il Tapiro d’oro alla conduttrice di Belve, che va in onda il martedì sera su Rai 2, dopo che Viale Mazzini le ha vietato di invitare il rapper milanese e marito di Chiara Ferragni nel suo programma, tentando così di "spuntare le unghie alla belva".

Cosa ne pensa del no della Rai, le ha chiesto Staffelli. E Francesca Fagnani ha risposto senza troppi giri di parole: "C’è stata questa scelta editoriale, ma non la condivido. Io difendo la scelta di averlo invitato. Mi dispiace molto e spero in un dialogo", ha dichiarato ai microfoni di Striscia la notizia. E quando poi Staffelli le ha chiesto cosa succederà se, in futuro, la Rai dovesse ancora intervenire con questo filtro sulla sua trasmissione, la giornalista, e compagna del direttore del tg La7 ed editore di Open Enrico Mentana, ha ribattuto: "Mi auguro che non avvenga più. Mi è capitato di intervistare personaggi più critici e non è mai successo nulla".