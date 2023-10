Nunzia De Girolamo, parole pesantissime: "Maria De Filippi era ancora in onda"

07 ottobre 2023 a

Nunzia De Girolamo è pronta a fare il suo debutto come conduttrice del nuovo programma di Rai 3 Avanti Popolo. Lo show televisivo andrà in onda a partire da martedì 10 ottobre, nella collocazione che fino alla scorsa stagione è stata di Bianca Berlinguer. In una lunga intervista rilasciata settimanale DiPiùTV, ha parlato di questa sua nuova esperienza lavorativa, rivelando anche alcuni aneddoti risalenti agli anni scorsi anni. Con Ciao Maschio, trasmissione che ha condotto per diverse edizioni in seconda serata il sabato su Rai 1, ha infatti dovuto fare i conti con l’agguerrita concorrenza di Maria De Filippi, regina del sabato sera di Canale 5.

"Lo so, la strada per me è in salita - confessa la De Girolamo - ma quando conducevo Ciao Maschio su Rai 1 iniziavo mentre su Canale 5 era ancora in onda Maria De Filippi, perciò sono abituata a battermi contro i gitanti”. La conduttrice, oltre alla De Filippi e alla Berlinguer, dovrà fare i conti anche con Francesca Fagnani che, nelle ultime settimane, ha riscosso un notevole successo con il suo talk show Belve. Ma Nunzia non teme rivali e a questo proposito promette: “Tutte le energie sono concentrare per fare un buon prodotto, spero di riuscirci”.

Ma, ancora prima del suo debutto ufficiale, si sono già scatenate violente polemiche. Secondo alcuni osservatori, la nuova trasmissione della De Girolamo costerebbe addirittura 200mila euro a puntata. Una cifra spropositata per un format che deve ancora vedere la luce. "I numeri li seguo poco - spiega la conduttrice - ma posso garantire che le cifre che sono circolate non rispecchiano la realtà dei fatti. Come ogni programma, Avanti Popolo ha dei costi, ma questo è un discorso che non mi appassiona".