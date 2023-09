Nunzia De Girolamo, gelosia e tormento: "Lui di me? Zero"

23 settembre 2023 a

Nunzia De Girolamo ha rilasciato un’intervista a Repubblica in cui ha parlato anche della sua vita privata. Sposata dal 2011 con Francesco Boccia, c’è sempre una certa curiosità nel comprendere come funziona il loro rapporto: lei è del centrodestra, lui è del Pd. “Francesco - ha spiegato la De Girolamo - è stato lo strumento per imparare a capire le ragioni degli altri, si può essere diversi e rispettare le diversità, declinata in ogni forma: è la ricchezza più grande”.

“Discutiamo? Su tutto - ha risposto - dagli studi di nostra figlia Gea alla spesa, sempre con rispetto. Non siamo in competizione, tifa per me. Il tema su cui scazziamo veramente è la giustizia”. La De Girolamo ha anche svelato di essere molto gelosa del marito: “Lui di me zero. Sa che non farei niente… Dovrei togliere questa sicurezza?”. Poi ha ripercorso i tempi in cui anche lei era in politica: “Quando sono diventata ministro, e lui avrebbe meritato di diventarlo prima di me, era orgoglioso di me. Quando sono stata fatta fuori dalla politica in maniera violenta e sono uscita dal Parlamento, abbiamo fatto il tagliando del rapporto”.

La De Girolamo ha parlato anche di Silvio Berlusconi, che la voleva in tv: “Fu la prima persona a cui dissi che vedevo Boccia. Pensavo che l’avrebbe raccontato, fu discreto. Stimava Francesco: ‘Sei libera di amare chi vuoi, è del Pd, quindi è un avversario. L’importante è che ti tratti come una principessa’. Con me è stato un padre. Non l’ho più rivisto, mi resta il rimpianto. Ma sono andata ai funerali”.