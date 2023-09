Nunzia De Girolamo e Semprini, ecco la nota della Rai: il trionfo è totale

09 settembre 2023 a

a

a

Cala il sipario sull'avventura estiva di Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, la coppia che ci ha tenuto compagnia nel pomeriggio di Rai 1 con Estate in diretta. E li sipario cala nel migliore dei modi, con un clamoroso botto.

Già, perché nell'ultima puntata stagionale, quella andata in onda ieri, venerdì 8 settembre, la trasmissione ha ottenuto ascolti-record. Già, la coppia al timone è rodata e affiatata. E i risultati sono evidenti: 18,5% di share per 1.465.000 telespettatori. Cifre che impressionano.

E per queste cifre anche i vertici di Viale Mazzini non nascondono la loro soddisfazione, tanto da rimarcarle con una nota diffusa dalla Rai. Una nota diffusa anche per rimarcare l'altro risultato sensazionale dell'ultima puntata di De Girolamo & Semprini, seppur senza farlo direttamente. Già, la Rai non cita la concorrenza, ma il riferimento implicito è assolutamente evidente.

Clamoroso all'ultima puntata: Nunzia De Girolamo affonda Myrta Merlino, un grosso caso

Quale riferimento è presto detto: Estate in diretta ha battuto la concorrenza di Pomeriggio 5, il programma di Canale 5 condotto, dallo scorso lunedì, da Myrta Merlino, new-entry a Mediaset, dove ha preso il posto di Barbara D'Urso. Insomma, un risultato clamoroso. Pomeriggio 5 e la Merlino, infatti, si sono fermati al 16,7% di share per 1,212 milioni di telespettatori nella prima parte e al 16,6% per 1,281 milioni di telespettatori nella seconda frazione. Estate in diretta, fa notare dunque la Rai, è risultato "il programma più seguito nella fascia oraria". La miglior chiusura possibile per Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, in attesa della prossima avventura.