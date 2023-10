Luciana Littizzetto, la sparata di Fabio Fazio: "Nessun altro caso al mondo"

08 ottobre 2023 a

a

a

Tavola apparecchiata per la nuova stagione di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio, il quale ha detto addio alla Rai per traslocare sul Nove, una delle querelle televisive di inizio estate. Intervistato dal Corriere della Sera, il conduttore lascia intendere di essere stato accompagnato alla porta da Viale Mazzini.

Aggiunge di non aver mai fatto il martire, ma tra le righe - ma neppure troppo - per l'addio alla Rai tira in ballo il governo. Dunque i consueti attacchi a Giorgia Meloni e Matteo Salvini, giusto per restare fedelissimo alla sua linea. Quindi annuncia che il primo ospite della nuova stagione di Che tempo che fa sarà Patrick Zaki, il ragazzo egiziano che ha recentemente ottenuto la grazia da Al-Sisi grazie alla mediazione del governo italiano.

Una poltrona per Luciana Littizzetto: l'ultimo colpo del "circolo Fabio Fazio"

Insieme a Fazio, sul Nove, trasloca l'intera brigata che lo ha sempre accompagnato. Compresa, ovviamente, Luciana Littizzetto, la quale ha recentemente iniziato anche una sua parentesi a Mediaset, a Tu si que vales, il varietà del sabato sera in onda su Canale 5. E nell'intervista al Corsera, ecco che Fazio la spara proprio sulla comica torinese. Quando gli fanno notare che "lei Fazio senza la Littizzetto ormai non vive", ecco che lui prontamente risponde: "Non credo ci siano altri casi al mondo di un comico, tra l'altro donna, che fa un pezzo di mezz'ora in tv ogni settimana da 15 anni". Convinto lui...