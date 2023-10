Fabio Fazio contro Matteo Salvini: "Gli animali non hanno le scarpe"

08 ottobre 2023 a

No, il ritornello non cambia: Fabio Fazio contro il governo, contro Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Le conferme arrivano da un'intervista che il conduttore ha concesso al Corriere della Sera a una settimana precisa dal suo ritorno in tv, sempre con Che tempo che fa, ma non più in Rai, bensì su Nove. Nel colloquio Fazio dice di non aver mai fatto il martire, affermazione che lascia più di un dubbio, quindi lascia intendere che a Viale Mazzini sia stato in un qualche modo accompagnato alla porta.

Dunque si spende sulla politica e sui protagonisti che la animano. Quando gli chiedono di Giorgia Meloni, come la trova?, ecco che risponde: "Nulla di peggio dei conduttori tv che parlano di politica". Risposta evasiva, tanto che Aldo Cazzullo insiste. E ne ottiene una più articolata: "Meloni ha fatto quello che pensavo facesse. Non potendo fare granché, sta dedicando molta attenzione a battaglie identitarie, nessuna delle quali mi sembra accettabile". Insomma, inaccettabile in toto.

Ovviamente Fabio Fazio ne ha anche per Matteo Salvini, d'altronde la "battaglia" tra i due prosegue da anni. "Mi ha colpito quando ha detto che i migranti arrivano con il telefonino e le scarpe. Passi il telefonino. Ma le scarpe sono una cosa che definisce la nostra umanità. Gli animali non hanno le scarpe; gli esseri umani sì. L'ho trovata una frase di una violenza definitiva, senza ritorno", sentenzia Fabio Fazio.

Per inciso, una battuta anche su Elly Schlein: "Ci sta provando, in una situazione complicata. Temo che la strada sia molto lunga e irta di difficoltà", conclude Fabio Fazio. Insomma Elly almeno ci prova. Almeno secondo lui.