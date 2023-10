Mara Venier a luci rosse: "Le mie te***? Esagerate, poi sono esplose"

12 ottobre 2023 a

a

a

Mara Venier è una donna solare che sa essere anche autorionica. Anche se si tratta del suo aspetto fisico. La celebre conduttrice di Domenica In, durante la settimana della Moda a Milano, si è divertita ancora una volta a firmare la collezione per una donna curvy, ovvero in carne: "Sono sicura che ogni donna curvy, vedendo in passerella una modella in carne, si senta confortata", ha raccontato al settimanale Oggi. La showgirl veneziana si trova a suo agio con il proprio corpo. E col tempo ha accettato tutto di lei, anche il suo seno.

"Le mie te**e? Esagerate, sempre state grandi - ha confessato la Venier - Poi diventando mamma presto, sono esplose. Qualche tempo fa ho consultato anche dei chirurghi estetici per ridimensionarle ma poi, quando mi toglievo il reggiseno, la loro risposta era sempre la stessa: "Se le tenga"". E la showgirl veneziana non si è mai pentita di questa decisione: "Del resto sono belle, stanno su, dunque perché sottoporsi a un intervento così delicato? - si chiede la conduttrice - Trovo che le donne, tutte, debbano sentirsi bene con il proprio corpo, questa è la vera eleganza".

Mara Venier sconvolta in diretta su Rai 1: un drammatico inizio di trasmissione

Una sfida al tempo, ma anche a se stessa. L'orgoglio di una donna che, anche con l'inevitabile scorrere delle lancette, ha saputo accettarsi senza dover per forza ricorrere a interventi estetici. Un esempio per tutte quelle ragazze che, guardandosi allo specchio, vedono qualcosa che non trovano piacevole.