Belen, l'attacco senza precedenti: "Sei senza dignità", finisce male

Negli ultimi giorni si sono scatenate diverse voci su Belen Rodriguez. I fan preoccupati per la sua assenza sui social hanno pensato di tutto: "Sta male, è in una clinica?". Poi, qualche giorno fa, a sorpresa, Belen è riapparsa: "Mi siete mancati", ha affermato. E nelle ultime ore si è mostrata con il suo nuovo compagno, Elio, in diverse foto sul web. Ma questa inversione di rotta da parte di Belen a quanto pare le ha creato non pochi problemi. Infatti sui social i fan si sono scatenati e l'hanno accusata di aver mentito: "Tutti a pensare che stava male, invece era con Elio Lorenzoni", scrive un utente.

Ma non finisce qua. Con il passare delle ore gli attacchi degli haters si sono fatti più pesanti: "Dal tuo letto, uno ne esce e un altro ne entra", ha scritto qualcuno sotto la foto in cui Belen mostra la sua fuga d'amore. "Noi preoccupati per te e tu a fare la bella vita, sei sempre stata questa", le ha scritto un altro (ex) fan sui social.

"Belen avvistata in clinica": l'indiscrezione dopo due settimane senza notizie

E, sulle sue condizioni di salute o in merito al presunto avvistamento in una clinica, massimo riserbo. Belen non ha voluto commentare. Ma c'è anche chi è andato oltre e a corredo del post in cui Belen si mostra rilassata e sorridente con il suo Elio, un utente tuone: "Tu sei senza dignità". A quanto pare la mamma degli haters è sempre incinta.