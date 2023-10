Viva Rai2, torna Fiorello con tutta la sua banda: chi sarà il primo ospite

14 ottobre 2023 a

Conto alla rovescia per Viva Rai2!. Dal glass di cortesia improvvisato in un bar di Roma, Fiorello, Fabrizio Biggio, Mauro Casciari, Ruggiero e tutta la banda di dl programma di Rai 2 ricominciano a suonare la sveglia a modo loro, dal lunedì al venerdì, rigorosamente in diretta.

Si parte lunedì il 16 ottobre, di mattina presto (alle 7.15 circa): appuntamento sulla pagina Instagram di Fiorello e poi, con l’integrazione di materiali sempre nuovi e originali, anche su RaiPlay. L’attualità, la musica, la rassegna stampa, gli incontri occasionali con ospiti di passaggio: con Aspettando Viva Rai2! si scaldano i motori del "Buongiorno" targato Fiorello.

Nella prima puntata a far colazione con Fiorello ci sarà Tommaso Paradiso. La regia è di Piergiorgio Camilli.

Fiorello aveva registrato il record assoluto di ascolti l'ultima puntata andata in onda venerdì 9 giugno. Viva Rai2! aveva infatti dominato la fascia oraria con uno share del 22.9 per cento, pari a 1 milione 126 mila spettatori. Il programma ha avuto un ascolto medio di 813mila spettatori, con share del 16,6% in un crescendo con picchi di 1 milione sfiorando anche il 20%. "Con tutta la sua squadra e con la Rai, Fiorello ha accettato e vinto una sfida che ha cambiato profondamente la tv del mattino in Italia e persino le abitudini degli italiani", aveva detto l'amministratore delegato Rai Roberto Sergio confermando l'"arrivederci alla prossima stagione". Il successo di Viva Rai2! è confermato dai numeri di RaiPlay e dei social, con 51 milioni di impression, 1,5 milioni di interazioni tra commenti, reaction e condivisioni, 10 milioni di ore viste dagli utenti.